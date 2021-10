La sede centrale del Comando dei vigili del fuoco di Cagliari si è colorata di verde, simbolo di speranza.

L’occasione è stata la campagna di sensibilizzazione sulla sindrome Pans-Pandas, nell’ambito di una iniziativa organizzata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Anche gli uomini del 115 cagliaritano, nella serata di sabato 9 ottobre, hanno voluto illuminare la propria sede per favorire, si legge in una nota, la “crescita della consapevolezza su questa malattia rara, non ancora riconosciuta, dai gravi risvolti per i bambini che ne sono affetti e per le loro famiglie”.

