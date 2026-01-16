Cagliari, Igor Sollai condannato anche per violenza sessuale su minoreL’autotrasportatore di San sperate sta già scontando l’ergastolo per il femminicidio della moglie Francesca Deidda
Igor Sollai è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione per violenza sessuale su una minore.
Davanti alla giudice Elisabetta Patrito, l'autotrasportatore di San Sperate, già condannato all’ergastolo per il femminicidio della moglie, Francesca Deidda, è stato riconosciuto colpevole del reato di abuso sulla minore, ma gli è stato attribuito il fatto di lieve entità.
Difeso dall’avvocato Carlo Demurtas, Sollai era stato sorpreso, durante le indagini per la scomparsa della moglie Francesca, dai carabinieri nella camera da letto della sua casa di San Sperate insieme alla ragazza minorenne.
Solo l’arrivo improvviso dei militari aveva evitato il peggio. La famiglia della giovane è difesa dall’avvocato Fabrizio Bellisai.