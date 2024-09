Torna “Sea & Rivers”, l’evento nazionale a tutela di mari, fiumi e corsi d’acqua targato Plastic Free. Un intero weekend dedicato alla pulizia ambientale delle coste e degli argini con centinaia di iniziative in tutta Italia. Anche Cagliari sarà protagonista: l’appuntamento è per sabato 28-domenica 29 settembre quando l’onda blu dei volontari della Onlus, coordinata dai referenti Alice Cappai ed Emanuela Siddi, entrerà in azione per liberare la natura da tonnellate di plastica e rifiuti. Il ritrovo è previsto alle ore 10:30 nella Pineta de Su Siccu fronte Piazza dei Centomila: tutti i cittadini volenterosi potranno partecipare liberamente, previa iscrizione gratuita ai fini assicurativi sul sito www.plasticfreeonlus.it, selezionando il singolo appuntamento nella sezione Eventi.

«Invertire la rotta è possibile e le azioni di Plastic Free ne sono un piccolo esempio che può dare speranza – dichiara Alice Cappai, referente locale di Plastic Free Onlus – In appena cinque anni, siamo riusciti ad organizzare oltre 6.800 appuntamenti di pulizia ambientale, rimuovendo oltre 4 milioni di kg di plastica e rifiuti. Ogni gesto è importante ed è per questo che invitiamo tutti a partecipare!».

“Sea & Rivers”, oltre ad essere un grande evento di clean up, vuole portare l’attenzione sulle condizioni ambientali in cui versa il nostro Pianeta. A supportare l’evento Plastic Free, sarà MINI, brand automobilistico che, attraverso il manifesto BIG LOVE FOR THE PLANET sostiene da tempo la salvaguardia ambientale attraverso un impegno costante e concreto.

(Unioneonline)

