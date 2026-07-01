I carabinieri a Cagliari procedono con i controlli negli esercizi commerciali in materia di sicurezza e salute. Nel capoluogo i militari del Nucleo ispettorato del lavoro hanno sanzionato un imprenditore che gestisce un ristorante in centro.

Il controllo all’interno del ristorante ha permesso di accertare alcune presunte irregolarità nella gestione del personale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'amministratore unico della società avrebbe omesso di assicurare ai dipendenti una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, contravvenendo così alle disposizioni vigenti. Sono state elevate multe per un importo complessivo di oltre 1.850 euro.

(Unioneonline/A.D)

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