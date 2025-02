Sulla strada, lato porto, la solita scena: auto incolonnate su entrambe le carreggiate. Dall’altra parte, versante portici: i mezzi dei residenti della Marina posteggiati ai lati di un asse viario che non porta a nulla se non alla recinzione che delimita il secondo lotto del cantiere, ancora da iniziare. Al centro il parco giochi, preso d’assalto da decine e decine di bambini.

Così in questa domenica mattina di febbraio che sapeva un po’ d’estate si presentava via Roma, a Cagliari: sotto gli occhi attenti di genitori e parenti vari i piccoli giocavano in quel parchetto che aveva fatto storcere il naso a tanti, visto che sorge a due passi dalla strada e ridosso della corsia riservata al passaggio dei mezzi pubblici (ora bus, in futuro la metro).

I cagliaritani hanno goduto di sole e temperatura più che mite per andare a scoprire la nuova via Roma, quella senza il preannunciato bosco. Poi una passeggiata a Su Siccu, alternativa marina al Poetto: per raggiungere la spiaggia dei Centomila intorno alle 12 c’era una fila che superava (di molto) Ponte Vittorio e creato qualche problema anche sull’Asse mediano all’altezza dell’Amsicora.

