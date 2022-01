Un primo malore per strada verso le 19, ma dopo i soccorsi del 118 l’uomo che si era accasciato sul marciapiede si è ripreso e ha rifiutato il ricovero.

Poco più di due ore più tardi si è però sentito male di nuovo e ha perso i sensi, battendo la testa sullo spigolo di un gradino. Così è morto un cagliaritano di 68 anni, ritrovato in via Sonnino a Cagliari da alcuni passanti che hanno chiamato la centrale operativa delle ambulanze e la polizia. Dopo le prime indagini, è stato stabilito che è una morte naturale.

L’allarme è scattato verso le 21.15 in via Sonnino, all’ingresso di un negozio che ospita le macchine automatiche per la distribuzione di cibo confezionato e bibite. L’anziano è entrato, ma subito dopo si è accasciato ed è caduto sul marciapiede, dopo aver battuto la testa su un gradino e sulle mattonelle, morendo sul colpo.

Sono intervenuti la Squadra volante della Questura e la Polizia scientifica.

