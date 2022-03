Un 22enne di Quartu è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del Radiomobile di Cagliari per guida senza patente con recidiva.

Alle prime ore del mattino di ieri è stato controllato in via Mercalli mentre era al volante della sua Fiat Punto, ed è subito emerso come non avesse in realtà mai conseguito la patente. Così come è stato accertato che il giovane era già stato sanzionato per la stessa violazione lo scorso febbraio.

In una successiva perquisizione, è stato trovato in possesso di 2,6 grammi di marijuana, dichiarata per uso personale, e verrà segnalato alla Prefettura di Cagliari in quanto assuntore.

La macchina e lo stupefacente sono stati sottoposti a sequestro.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata