Tre patenti ritirate nella notte a seguito dei controlli da parte della Polizia locale di Cagliari.

Gli agenti del Nucleo di Pronto intervento hanno effettuato una serie di accertamenti in relazione allo stato di ebbrezza alcolica.

In un caso, un conducente nell’affrontare a velocità sostenuta una curva sull’Asse Mediano di Scorrimento ha perso il controllo dell’auto finendo contro il guardrail. Si era messo al volante, come è stato poi verificato, in stato di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche. La macchina è stata messa in stato di fermo, la patente è stata ritirata e il conducente verrà denunciato.

Gli altri due casi sono emersi a seguito di normali controlli: due ragazzi, entrambi neopatentati, sono risultati positivi all’etilometro. Uno ha ricevuto una sanzione amministrativa mentre per il secondo, a causa del livello di alcolemia nettamente superiore, si procederà con la denuncia. Le patenti sono state entrambe ritirate per i provvedimenti di sospensione.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata