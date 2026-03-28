Tensione in piazza Yenne dove intorno alle 12 è stato aggredito il gestore di uno dei locali del centro di Cagliari, il Morrison, colpito con calci e pugni anche quando era a terra. 

Non sono ancora chiari i motivi del gesto, mentre l’aggressore si sarebbe dato alla fuga alla vista dei carabinieri. 

Sono intervenute le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto, mentre l’imprenditore è stato trasportato in pronto soccorso. 

Alla scena hanno assistito diversi testimoni,  che hanno dato poi indicazioni ai militari per le indagini.

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