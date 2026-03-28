Cagliari, gestore di un locale aggredito in piazza Yenne: picchiato mentre era a terraIl responsabile si è dato alla fuga: indagano i carabinieri
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Tensione in piazza Yenne dove intorno alle 12 è stato aggredito il gestore di uno dei locali del centro di Cagliari, il Morrison, colpito con calci e pugni anche quando era a terra.
Non sono ancora chiari i motivi del gesto, mentre l’aggressore si sarebbe dato alla fuga alla vista dei carabinieri.
Sono intervenute le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto, mentre l’imprenditore è stato trasportato in pronto soccorso.
Alla scena hanno assistito diversi testimoni, che hanno dato poi indicazioni ai militari per le indagini.