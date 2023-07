Si sono introdotti in uno degli stand della Festa del Gusto, in piazza Giovanni XXIII a Cagliari, per rubare lattine di birra, buste di patatine e qualche moneta.

L’incursione, prima dell’alba, è stata però intercettata dal personale della società incaricata della sicurezza: due 21enni spagnoli sono stati così bloccati e poi affidati agli agenti della Squadra volante, intervenuti subito dopo la segnalazione. I due sono stati denunciati.

Oltre al pronto intervento delle guardie giurate che si sono occupati della sicurezza durante la manifestazione, decisive anche le immagini riprese da una telecamera di sicurezza presente nello stand e che ha immortalato le fasi del furto. I due giovani, studenti spagnoli in città per alcuni mesi, hanno arraffato birre, cibo e le monetine presenti nella cassa: poi si sono accorti della telecamera ma non hanno fatto in tempo a scappare per l’arrivo degli addetti alla vigilanza.

