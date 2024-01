Indagini in corso per risalire alle cause del rogo che la notte scorsa ha avvolto un furgone in via San Giovanni, la strada principale di Villanova, a Cagliari.

Il mezzo, di proprietà di un professionista, è andato quasi distrutto a causa delle fiamme.

Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per risalire all’origine dell’incendio e per risalire agli eventuali responsabili.

(Unioneonline)

