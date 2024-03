La pattuglia delle Volanti ha intercettato l’auto rubata a Mulinu Becciu: è così iniziato un pericoloso inseguimento, con tanto di speronamento, finito in via Machiavelli, con la fuga a piedi del conducente dopo l’abbandono della vettura. Il movimentato episodio è avvenuto nel primo pomeriggio a Cagliari.

La Polizia era sulle tracce di un’auto rubata notata dagli agenti in via Piero della Francesca. Il conducente però non si è fermato all’alt. La fuga per le vie della città è andata avanti per un po’, con la Volante che è stata colpita dalla vettura con una manovra rischiosa. Inutili i tentativi per far fermare il conducente.

In via Machiavelli, l’uomo è riuscito a lasciare la vettura e scappare a piedi. La Polizia ora è sulle sue tracce anche perché sembra sia stato riconosciuto dagli agenti.

© Riproduzione riservata