Una folle fuga in auto, contromano nelle vie di Cagliari, terminata a Is Mirrionis con l’arresto di due giovani trovati in possesso di droga e la perquisizione nelle loro abitazioni.

Nottata movimentata quella appena trascorsa per le pattuglie della Polizia Locale di Cagliari. Tutto è nato da un controllo di un’auto che alla vista degli agenti si è allontanata ad alta velocità. É iniziato così, verso le 22, un lungo inseguimento con la vettura con i due giovani a bordo che ha effettuato manovre molto pericolose, percorrendo contromano diverse strade. Alla fine i due sono stati bloccati in via Meilogu.

Il conducente non aveva la patente e l’auto é risultata sprovvista di assicurazione. Non solo. É stata anche ritrovata della droga e sono state così perquisite anche le abitazioni dei due giovani, a San Michele e a Selargius, con la collaborazione dei vigili del fuoco che hanno buttato giù una pesante porta. Le indagini vanno avanti per capire se i due facciano parte di un gruppo specializzato nello spaccio a Cagliari. Oggi saranno processati per direttissima per le accuse di resistenza e detenzione di sostanze stupefacenti.

