Cagliari, filma gli abusi sulla sorellina: condannato a 16 anniDuro verdetto nei confronti di un giovane che aveva anche venduto i video con le violenze sul dark web
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Dura condanna inflitta dalla giudice Giulia Tronci del tribunale di Cagliari a un giovane accusato di aver violentato la sorellastra, ancora bambina, filmando gli abusi per poi vendere i video sul darkweb.
Sedici gli anni di carcere inflitti all’imputato. Quest’ultimo, in dichiarazioni spontanee, si è detto pentito, ma la giudice ha emesso la sentenza senza fare sconti.
L’articolo completo di Francesco Pinna su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale sull’app Unione Digital