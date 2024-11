Il prossimo 7 dicembre al via la nuova edizione della Fiera Natale di Cagliari, che celebra i suoi 42 anni. Tre weekend, con ingresso gratuito, nei padiglioni del complesso di viale Diaz, fra eventi e degustazioni con la possibilità di acquistare i regali di Natale e leccornie per le feste. Attese 60 aziende agroalimentari, ma anche show cooking, degustazioni e vendita di vini e birre artigianali, formaggi e altri prodotti anche dell'artigianato tradizionale sardo. L’apertura è dalle 10.30 alle 20.30 sabato 7 e domenica 8, sabato 14 e domenica 15, sabato 21 e domenica 22.

«Quest'anno», la novità evidenziata sul sito della Fiera Natale, «grazie al contributo della Regione Sardegna la possibilità di visitare un'area dedicata alle birre artigianali sarde e diversi stand dedicati alle produzioni agroalimentari della Sardegna, per assaporare, non solo letteralmente, tutto il buono che in Sardegna c'è». Per i più piccoli previsti «laboratori creativi pensati appositamente per loro e fiabe raccontate e musicate dagli Elfi».

In occasione dei 42 anni della Fiera Natale è stato anche realizzato un ricettario per le feste con piatti tradizionali dell'Isola: racchiude 16 ricette selezionate dalle associazioni provinciali dell'Unione Regionale Cuochi Sardegna e preparate durante gli show cooking realizzati durante la Fiera Natale 2024. Lo spazio dedicato all’agroalimentare e quello dedicato ad artigianato e birre artigianali della Sardegna, grazie all'assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione, in collaborazione con la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, saranno allestiti nel Padiglione I in un’area da 2500 mq.

