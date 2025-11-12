Il grande ficus di piazza Matteotti, a Cagliari, è malato: il Comune transenna l’area sotto l’albero monumentale per preservare l’incolumità dei passanti. 

Durante i controlli effettuati dal servizio Parchi e verde, sono emersi segnali di rischio di cedimento di alcune branche, a causa di cavità interne e funghi che ne compromettono la stabilità.

Per questo motivo, sino al completamento dei lavori di messa in sicurezza, con ordinanza  a firma del sindaco  Massimo Zedda, è disposto il divieto assoluto di accesso, transito e sosta nell’area transennata sotto la chioma del ficus.

