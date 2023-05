Il crollo all’improvviso stamattina all’alba e solo per una fortunata coincidenza non ci sono stati feriti.

Momenti di paura in via Roma a Cagliari: il monumentale ficus nella piazza Ingrao è precipitato sopra l’edicola. Gravi i danni alla struttura, come alla linea aerea del Ctm e a quella elettrica. Colpite anche due auto in sosta.

Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale.

Da capire se il cedimento sia dovuto ai lavori in corso in via Roma o se il grosso albero fosse malato. Al lavoro anche gli esperti del settore del verde del Comune.

Il tratto di strada è già chiuso per il cantiere di via Roma dunque nessun disagio ulteriore al traffico.

© Riproduzione riservata