Fiamme a Cagliari all’interno di uno stabile in ristrutturazione in via XX Settembre.

L’incendio si è sviluppato nel piano pilotis. Sul posto sono intervenuti poco prima delle 18 i Vigili del fuoco dopo le segnalazioni giunte al 115.

La squadra di pronto intervento con un’autobotte ha subito localizzato e domato le fiamme, mettendo in sicurezza la struttura e assicurandosi che all’interno dei locali invasi dal fumo non ci fossero persone.

La strada è stata anche temporaneamente chiusa al traffico con l’intervento della Polizia municipale di Cagliari. Avviati gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

(Unioneonline/L)

