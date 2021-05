Le urla, un vetro rotto e degli spari. Poi due persone in fuga da via Francesco Riso, a Barraccamanna a Cagliari, e in una casa un uomo ferito. È quanto successo verso le 13.15. Ora gli agenti delle volanti e della Sauadra mobile sono alla ricerca dei due aggressori (una potrebbe essere una donna) fuggiti sembra con del denaro. Il ferito è stato soccorso dal personale del 118 e accompagnato al Brotzu: non è in gravi condizioni.

Gli investigatori sono ora la lavoro per ricostruire quando accaduto. Sembra che nell'appartamento, dato in affitto a una donna, ci fossero spesso dei movimenti di persone sospette e con precedenti. E anche in passato c'erano state discussioni. Stamattina la situazione è degenerata. C'è stata una sparatoria che solo per fortuna non è finita in tragedia. Le due persone in fuga avrebbero le ore contate.

