È morto questa mattina nel reparto di Rianimazione del Brotzu Gianluca Tolu, il cagliaritano di 45 anni che alle 2 dello scorso 15 settembre era stato travolto mentre attraversava sulle strisce in via Is Mirrionis.

L’automobilista, una ventiseienne di Cagliari, dopo l’incidente era scappata senza soccorrere il ferito. Ma poche ore dopo si era presentata in questura davanti agli agenti della squadra Mobile, che si erano messi sulle sue tracce, allertati da alcuni residenti della zona che avevano sentito il botto dell’impatto del veicolo sul pedone.

Tolu era stato trasportato in codice rosso in ospedale: le ferite riportate erano troppo gravi e non si è mai risvegliato. Stamattina poco dopo le 10 è stato certificato il decesso.

La posizione della ragazza alla guida quindi potrebbe aggravarsi.

(Unioneonline/EF)

