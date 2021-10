Un'evasione fiscale da 1,1 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di finanza nel Cagliaritano durante le verifiche su 7 aziende specializzate nelle demolizioni.

Individuati e segnalati all'Inps e alla Procura anche 17 lavoratori che hanno incassato, senza averne diritto, un totale di 90mila euro - altri 25mila stavano per arrivare - come reddito di cittadinanza.

LE INDAGINI – L'attività investigativa è partita lo scorso anno quando i militari delle Fiamme gialle del Reparto operativo aeronavale hanno scoperto e sequestrato una discarica abusiva. Nei confronti del proprietario e di altri sei titolari di analoghe aziende sono scattati i verbali per non aver compilato in maniera corretta i formulari di accompagnamento dei rifiuti. Accanto agli accertamenti legati ai reati ambientali, sono partiti quelli di natura economica condotti dai militari del secondo Nucleo operativo metropolitano di Cagliari. Le verifiche hanno consentito di scoprire come i sette titolari, dal 2014 al 2019, non avevano presentato la dichiarazione dei redditi pur gestendo un volume d'affari per 3 milioni di euro, con un reddito di circa 1,1 milioni mai dichiarato.

