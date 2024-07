Ennesimo incidente stradale sull’Asse Mediano, a Cagliari.

Il tamponamento all’altezza del Conad di via Jenner, in direzione Poetto. Due i veicoli coinvolti, uno dei quali si è schiantato sul guardrail. Sul posto la Municipale per i rilievi di legge e il 118. Ancora da chiarire la dinamica, non ci sono feriti.

Traffico in tilt sul tratto si strada, dove si sono formate lunghe file di auto in coda.

(Unioneonline/v.f.)

