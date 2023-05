Stamattina gli operai del Comune hanno rimesso "in piedi" l'edicola distrutta ieri dal crollo del gigantesco ramo del ficus, in piazza Ingrao, a Cagliari.

Chiosco da buttare. E il titolare Antonio Durzu è riuscito a vendere i giornali usando la sua auto come edicola.

Oggi recupererà quanto contenuto nella struttura schiacciata dal peso dell'enorme ramo e appena si concluderà l'iter burocratico (che prevede anche una delibera di giunta) potrà ricevere, come proposto dal Comune, il chiosco ex infopoint proprio di piazza Ingrao, dato l'anno scorso in affidamento al Consolato ucraino a Cagliari, usato come centro informazioni per i profughi in arrivo a Cagliari dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.

Durzu è pronto ad accettare il chiosco: «Ma deve essere una soluzione temporanea. Poi bisogna trovare una sistemazione per l'edicola, non più sotto il ficus: per sicurezza mia e dei clienti, ma anche per il bene dell'albero che ha bisogno di più spazio e non di essere soffocato».

Oggi intanto sono intervenuti nuovamente i vigili del fuoco per le ulteriori verifiche di stabilità sul ficus aggredito, come sembra da un primo esame svolto sul ramo crollato, da dei parassiti.

© Riproduzione riservata