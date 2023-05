«Scendi subito in via Roma, una parte dell'albero è crollata sul chiosco». La chiamata è arrivata ad Antonio Durzu, edicolante di piazza Ingrao, a Cagliari, all'alba. Dall'altra parte del telefono, il ragazzo che consegna i giornali, il primo ad accorgersi del disastro. «Non pensavo fosse così», prosegue Durzu, «perché non è la prima volta che cadono rami. Pensavo fosse il solito, e invece questa volta era una parte importante della pianta».

L’edicolante fatica a trovare le parole, di fronte al disastro. Gestiva l’attività dal ‘96, ma il chiosco esisteva già dal 1983. Ora sarà costretto a ripartire da zero. Ancor prima che le operazioni di rimozione del tronco trascinassero via l’edicola, aveva detto: «Sarà da demolire, non si può recuperare».

Una parola di conforto arriva da Giorgio Angius, vicesindaco e Assessore al Verde pubblico del Comune di Cagliari: «C'è dispiacere per l'edicolante, che ha subito un grave danno. L'amministrazione farà di tutto per venirgli incontro e consentirgli di riprendere a lavorare il prima possibile». E intanto si cerca di far luce su quanto accaduto: «Siamo ancora nelle fasi iniziali delle indagini, non è chiaro cosa possa essere successo», prosegue Angius. «L’albero apparentemente era sano: non era stato oggetto delle verifiche, quindi non sappiamo se lo fosse anche all’interno».

Chiaramente ora bisognerà procedere con gli interventi: «Alla cittadinanza che era affezionata a questo albero, simbolico per la città, possiamo dire che sarà alleggerita la chioma», conclude l’assessore. «La parte rimasta in piedi, che vorremmo salvaguardare, è oggetto di un intervento di messa in sicurezza».

