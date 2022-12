Proseguono i servizi di prevenzione degli agenti della Divisione polizia anticrimine, Polizia amministrativa e Squadra volante a Cagliari per il contrasto alla criminalità e ai fenomeni di “malamovida”.

Nel corso di uno dei servizi, un 27enne è stato arrestato. Con sé aveva circa 2 grammi di marijuana. I poliziotti hanno effettuato ulteriori accertamenti al suo domicilio ritrovando circa 127 grammi della stessa sostanza e due grammi di hashish, già divisi in bustine e pronti per la commercializzazione. Sotto sequestro inoltre 740 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio, e un bilancino di precisione insieme a materiale utile per il confezionamento della droga.

Il giovane è finito in manette e oggi si terrà l’udienza direttissima.

