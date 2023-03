Due strutture nel centro di Cagliari abbandonate da anni, che ora potrebbero conoscere una nuova vita. Si tratta di 330 metri quadri in via Eleonora d’Arborea (in passato sede dell’omonima scuola) e oltre 200 in via San Domenico: presto potrebbero diventare due centri per la cultura.

La Commissione cultura, spettacoli e verde pubblico ha impegnato il Sindaco e la Giunta a trasformarne il DNA, unendo di fatto due esigenze: da un lato l’intenzione di risollevare dal degrado due immobili di proprietà del Comune, dall’altra quella di trovare una casa alle tante associazioni culturali del capoluogo, che da tempo portano avanti l’attività senza una sede in cui riunirsi.

Sono diverse le strutture inutilizzate in città, ma il Comune ha ritenuto quelle due le più adatte: saranno necessarie importanti risorse per riqualificarle, poi Cagliari potrà contare su due nuovi poli per la cultura.

(Unioneonline/L.Ne.)

