Due giovanissimi arrestati a Cagliari dalla Polizia con l’accusa di rapina aggravata.

Si tratta di un 18enne e di un 16enne, che hanno avvicinato un ragazzo in via Bayle, chiedendogli se avesse bisogno di acquistare droga. Quindi gli hanno chiesto il favore di cambiare loro una banconota e poi, ottenuti 10 euro, hanno provato a fuggire. Il malcapitato ha provato allora a chiedere loro la restituzione del maltolto, ma il 18enne e il 16enne hanno reagito in maniera aggressiva. A quel punto la vittima ha chiesto aiuto agli agenti, in servizio come ogni sera nel centro del capoluogo per contrastare la malamovida.

I due rapinatori sono quindi stati rintracciati e arrestati.

(Unioneonline/l.f.)

