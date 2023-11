Ancora una rapina, sempre nel quartiere della Marina a Cagliari. E di nuovo scattano le manette per un episodio di violenza avvenuto nello storico quartiere a ridosso del porto.

Gli agenti della Questura nella notte hanno arrestato tre giovani nordafricani, tra i 18 e i 23 anni, con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Uno di loro, di vent’anni, anche per resistenza, violenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.

La centrale operativa era stata allertata da due ragazzi di 22 anni, che hanno denunciato di essere stati derubati in via Sicilia: in tre li avevano aggrediti e schiaffeggiati, per portare via i loro portafogli. Le vittime hanno anche fornito la descrizione dei responsabili, che si erano dati alla fuga in direzione di via Roma. In poco tempo i malviventi sono stati fermarti all’incrocio con via Baylle, a pochi metri dal luogo del misfatto,

Durante le fasi dell’identificazione dei tre fermati uno di loro si è scagliato contro gli agenti e la sua posizione si è aggravata.

I tre sono stati accompagnati in Questura, identificati, e trasferiti in carcere a Uta.

