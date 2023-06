Allarme incendio all’alba di mercoledì a Cagliari.

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Redipuglia, dove sono state segnalate due auto posteggiate in fiamme.

La squadra di pronto intervento del distaccamento del porto ha così provveduto all’estinzione del rogo e alla messa in sicurezza della zona.

In azione due automezzi e sette operatori, che hanno poi avviato accertamenti per appurare le cause che hanno originato il fuoco.

Oltre che alle due vetture si sono registrati danni anche a un negozio e a una cartoleria.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

(Unioneonline/l.f.)

