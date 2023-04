Kira è una meticcia di due anni, vivace ma non troppo espansiva, forse per colpa della vita sfortunata che le è capitata: è rimasta senza una casa all’improvviso, in seguito allo sgombero di un campo Rom alla periferia di Cagliari. Così è iniziata la sua seconda vita nel canile di via Po.

Ora cerca la sua terza, con una famiglia che sappia prendersi cura di lei. Il canile suggerisce, come nuovi padroni ideali per Kira, persone adulte: il suo carattere, infatti, richiede un’attenzione particolare. Non ama le carezze, e più che con gli umani cerca spesso l’interazione con gli altri cani, sui quali cerca di imporsi: ma, nonostante una certa possessività sulla ciotola del cibo, è compatibile con altri cani, meglio se di sesso opposto e di taglia maggiore.

Kira non ha esperienza di vita in contesto di città, ma al canile le stanno insegnando a passeggiare al guinzaglio. Si cede in adozione già sterilizzata, vaccinata ed in possesso di microchip. Il Canile chiede, però, di fissare un appuntamento tramite mail o al telefono.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata