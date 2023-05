Un autovelox mobile ogni giorno, dal 5 giugno sino al 15. La Polizia Municipale di Cagliari ha pubblicato il calendario delle postazioni temporanee per il rilevamento della velocità.

lunedì 5 – viale Salvatore Ferrara

martedì 6 – via Lungosaline

mercoledì 7 – Asse Mediano

giovedì 8 - viale Salvatore Ferrara

venerdì 9 - via Lungosaline

lunedì 12 - Asse Mediano

martedì 13 - viale Salvatore Ferrara

mercoledì 14 - via Lungosaline

giovedì 15 - Asse Mediano

Il limite di velocità è di 50 km/h, e 70 km/h lungo l’Asse Mediano. Insieme con le date, pubblicate anche le sanzioni per i trasgressori: si va dai 29,40€ in caso di violazione entro i 10 km/h (e pagamento in 5 giorni), sino ai 1126,67€ di multa per una velocità rilevata superiore di 60 km/h rispetto al consentito (oltre i 130 orari lungo l’Asse Mediano) con maggiorazione notturna, nella fascia oraria che va dalle 22 alle 7.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata