Dopo oltre due mesi di stop sono ripresi i lavori nel cantiere di via Roma, a Cagliari, che erano stati interrotti a causa del ritrovamento di alcuni reperti archeologici (antiche mura) davanti al Consiglio regionale.

Gli operai della ditta che si è aggiudicata l’appalto per la realizzazione del progetto partorito dall’architetto Stefano Boeri sono tornati ieri sul campo. Ad annunciare la novità è il sindaco Paolo Truzzu: «Eravamo fermi perché stavamo aspettando un materiale particolare, il geotessuto, che servirà per coprire i ritrovamenti e metterli in sicurezza come richiesto dalla Sovrintendenza».

È in corso l’installazione delle condotte per la raccolta dell’acqua piovana e delle vasche di laminazione. «Con la ditta», assicura il primo cittadino, «cercheremo di recuperare tutto il tempo per chiudere il prima possibile i lavori».

(Unioneonline/E.Fr.)

