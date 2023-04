Qualche automobilista di Cagliari è ancora spaesato: «Si può passare in via Porcell?». Sì, da oggi si può. Le transenne accatastate di primo mattino sul marciapiede danno il via libera. Da questa mattina la strada che collega Stampace a Castello è di nuovo riaperta alla circolazione delle auto dopo cinque mesi.

Il Comune l’ha liberata (risolto il problema da parte dell’Università del ficus che rischiava di far crollare il muro perimetrale del dipartimento dell’ateneo) ma non ha ancora ripristinato la “vecchia” viabilità. Per il momento, infatti, via Anfiteatro si continua a percorre solo in salita mentre via Fiume è tornata al vecchio senso unico, a salire verso Castello.

Con la riapertura di via Giussani, dopo la festa di Sant’Efisio, tutta la viabilità della zona tornerà alla normalità.

