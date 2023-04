Dopo cinque mesi domani, lunedì 24 aprile, a Cagliari riapre al traffico via Porcell. Una buona notizia in un periodo di chiusure e divieti per i numerosi cantieri avviati in città. Per gli automobilisti una preziosa alternativa anche se nella zona le difficoltà sono davvero molte per la chiusura di via Roma, viale Trieste e viale Buoncammino.

La riapertura è stata decisa dal Comune con ordinanza firmata dal dirigente del servizio Mobilità. Dunque da domani le transenne verranno eliminate da via Porcell.

Anche se la strada riaperta con senso di percorrenza da via Ospedale a via Fiume avrà una riduzione nel tratto interessato dai lavori (e limite di velocità di 30 chilometri orari) per mettere in sicurezza il muro a rischio crollo. Scatterà anche l’inversione del senso di circolazione in via Fiume: si potrà percorrere nuovamente in direzione viale Buoncammino.

