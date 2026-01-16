Incidente questa mattina in via Dessy Deliperi a Cagliari.

Una donna è stata investita mentre attraversava la strada probabilmente sulle strisce pedonali.

Trasportata in codice rosso al Brotzu per un trauma cranico, non sarebbe in pericolo di vita.

Oltre al 118 sul posto è intervenuta la Polizia municipale per i rilievi e per accertare l’esatta dinamica dell’investimento.

