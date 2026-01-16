l’incidente
16 gennaio 2026 alle 09:05
Cagliari, donna investita in via Dessy Delipery: trauma cranico, è graveTravolta mentre attraversava la strada, è stata portata al Brotzu in codice rosso: non sarebbe in pericolo di vita
Incidente questa mattina in via Dessy Deliperi a Cagliari.
Una donna è stata investita mentre attraversava la strada probabilmente sulle strisce pedonali.
Trasportata in codice rosso al Brotzu per un trauma cranico, non sarebbe in pericolo di vita.
Oltre al 118 sul posto è intervenuta la Polizia municipale per i rilievi e per accertare l’esatta dinamica dell’investimento.
