l’incidente
21 marzo 2026 alle 14:27aggiornato il 21 marzo 2026 alle 14:27
Cagliari, donna investita in via Dante: ricoverata in codice rosso al BrotzuÈ avvenuto all’altezza di piazza Repubblica. Sul posto anche gli agenti della polizia locale per i rilievi
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Incidente stradale nel pomeriggio a Cagliari, in via Dante, all’altezza di piazza Repubblica, dove una donna è stata investita.
La vittima, circa 50 anni, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata all’ospedale Brotzu in codice rosso per dinamica. Al momento dell’arrivo dei soccorritori, la donna era cosciente.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi di legge e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
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