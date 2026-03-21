Incidente stradale nel pomeriggio a Cagliari, in via Dante, all’altezza di piazza Repubblica, dove una donna è stata investita.

La vittima, circa 50 anni, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata all’ospedale Brotzu in codice rosso per dinamica. Al momento dell’arrivo dei soccorritori, la donna era cosciente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi di legge e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

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