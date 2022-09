È prevista per domani mattina 27 settembre, dalle 9 alle 13 l’interruzione dell’erogazione dell’acqua in alcune zone di Cagliari. Abbanoa deve effettuare intervento di manutenzione degli impianti idrici interni delle proprie palazzine in via Is Mirrionis. La zona interessata comprende la parte alta della stessa via Is Mirrionis, vicino a Piazza D’Armi, via Goito, via Marengo, via Peschiera, via Pastrengo e traversa, via Montenotte e via Turbigo.

Durante la ripresa dell’erogazione a fine mattinata, il Comune di Cagliari segnala che potrebbero verificarsi inconvenienti per momentanei “fenomeni di torbidità”.

