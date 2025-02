Disagi alla viabilità in alcune strade della città per un intervento di Abbanoa sulle condotte idriche. I lavori, che interesseranno via Baudi Carlo Di Vesme, piazza De Esquivel, via Cadello e via Mattei, comporteranno divieti di sosta, riduzione della carreggiata e limiti di velocità.

Fino al 28 febbraio, in piazza De Esquivel, via Baudi Carlo Di Vesme e via Cadello, saranno in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata, la riduzione della carreggiata, il limite di velocità a trenta chilometri orari e il divieto di sorpasso.

Situazione più complessa in via Mattei, dove i lavori proseguiranno fino al 18 aprile. In questo tratto scatterà il divieto di transito, esclusi residenti e mezzi autorizzati, tra via Aleo Giorgio e via Pietro Balestra. Previsti anche divieto di sosta dalle 8 alle 18, senso unico alternato con movieri, riduzione della carreggiata, limite di velocità a 30 chilometri orari e divieto di sorpasso.

