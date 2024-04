I lavori sono appena stati aggiudicati e il Comune di Cagliari è già in ritardo. È stata affidata alla Cgp Srl di viale Poetto la riqualificazione di Villa Muscas, nel cuore di San Benedetto a Cagliari: lo spazio finito in decadenza tra il Lirico e il Conservatorio sulla carta è destinato a diventare un distretto della musica, come sede distaccata del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.

L’aggiudicazione è stata firmata oggi. Il finanziamento regionale era di 2 milioni di euro, la proposta dell’impresa vincente ammonta a circa uno (al netto di varianti e intoppi).

La procedura era stata indetta a dicembre dell’anno scorso. Ma nelle carte degli uffici comunali (Lavori pubblici) si legge che «da quanto previsto nel cronoprogramma la consegna dei lavori è già in ritardo sulla programmazione». Ulteriori ritardi «comporterebbero la perdita del finanziamento regionale, con imputazione dei costi al bilancio comunale». Così «al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi all'ente, si intende procedere all'assunzione dell'impegno contabile».

Enrico Fresu

