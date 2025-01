«Uno studente ha trovato un ago all’interno di un piatto di carne servito in mensa, e che solo per pura casualità è riuscito a individuare prima di inghiottirlo». La denuncia è di Next UniCa, che attraverso i propri canali segnala quanto sarebbe accaduto nella giornata di ieri nella struttura universitaria di via Trentino a Cagliari. A rilanciare la notizia è l’agenzia Ansa. «Le mense universitarie non possono essere dei luoghi caratterizzati dall’insicurezza o dalla trascuratezza, al contrario dovrebbero essere dei luoghi sicuri in cui consumare un pasto caldo senza la paura di trovare pericoli nel cibo o fuori la mensa».

Lo studente si è rivolto agli addetti per chiedere spiegazioni. «In un periodo in cui le mense universitarie sono già note per la scarsa qualità del cibo, e per episodi di violenza nei luoghi adiacenti alle strutture dell’Ersu, vogliamo capire se il servizio è adeguato e rispettoso delle normative», prosegue la nota di Next UniCa.

L’associazione, che ha chiesto agli studenti dell’Università di Cagliari di segnalare tutte le problematiche, anticipa i prossimi passaggi: «Presenteremo a breve una richiesta all'Ersu chiedendo delucidazioni sulle metodologie con le quali vengono garantiti la qualità e il controllo dei cibi serviti, e la integreremo con tutte le vostre segnalazioni anche in merito alla sicurezza in prossimità degli stabili».

