Da quando è nato, cinque mesi fa, vive al canile di Cagliari insieme ad altri suoi otto fratellini. Ora Tropic, meticcio di segugio, aspetta un padrone e una famiglia nuova.

Carattere solare e allegro, sarà una futura taglia media dal pelo morbido, protagonista della campagna di sensibilizzazione alle adozioni degli ospiti del canile comunale di via Po, che raccomanda di fissare un appuntamento via mail, tramite l’indirizzo canile@comune.cagliari.it o al numero di telefono 070 677 8115.

«Tropic», spiegano dal centro, «apprezza moltissimo la compagnia delle persone, adora farsi coccolare e cerca di farsi prendere in braccio, gli piace giocare con la palla ma anche con il tira e molla. Con gli altri cani interagisce in modo corretto, non è mai eccessivo nei giochi e ha un ottimo controllo del morso».

La giovane età, poi, gli consente di apprendere in fretta: anche il rapporto con il contesto urbano, che ancora gli manca. Perfetto per le famiglie con bambini, è in regola con le vaccinazioni previste e in possesso di regolare microchip.

