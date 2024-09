La chiesa scomunica la malamovida nel centro di Cagliari. A Stampace, in particolare, cuore della vita notturna nel fine settimana assieme alla Marina.

Gli strali della parrocchia di Sant’Anna, storica chiesa di via Azuni, arrivano dopo che questa mattina la luce del sole ha illuminato la sua maestosa gradinata coperta di bottiglie, rifiuti e deiezioni di ogni genere. Il risultato di una serata bava di decine di ragazzini che si danno appuntamento nella zona ogni fine settimana.

«La comunità parrocchiale, il quartiere di Stampace tutto, residenti e turisti, devono continuare ad assistere - impotenti - al continuo, inarrestabile degrado che si rinnova, ormai da anni, a ogni fine settimana, senza più alcuna differenza fra estate e inverno», si legge in una nota diramata dalla parrocchia, accompagnata da un video eloquente.

La scalinata della chiesa di Sant’Anna, ma ormai anche la piazzetta di santa Restituta lì accanto e le strade del rione «sono oggetto di una continua aggressione di bande di vandali, minorenni quasi tutti, ragazzini e ragazzine che hanno scelto i nostri luoghi simbolo per scorribande, festini e bevute, con relativo accompagnamento di rifiuti, organici o meno, lasciati alle porte delle nostre chiese e case».

Molti stampacini chiedono la convocazione di una assemblea di quartiere, la stesura di una petizione al sindaco e di una denuncia alle forze dell’ordine «per una situazione che sta conoscendo una preoccupante e pericolosa deriva sociale e morale».

Forse, sostengono dalla parrocchia guidata da don Francesco Matta, «è arrivato il momento di unire le forze con tutti coloro che hanno a cuore le sorti del nostro quartiere, della parrocchia di Sant'Anna e di tutte le altre chiese presenti nel rione. È arrivato il momento di far sentire la nostra voce con proposte chiare e condivise per risposte urgenti e non più rimandabili».

La crociata è iniziata.

