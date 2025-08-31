Nascondeva in auto due panetti di cocaina purissima del peso complessivo di un chilo e mezzo: così un corriere della droga è stato scoperto dagli agenti della Polizia di Stato di Caglia ri.

Durante un pomeriggio di controlli a Pirri, nella giornata di giovedì, gli uomini della Squadra Mobile hanno intercettato un sospetto scambio “mordi e fuggi” tra un’auto e uno scooter. Il motociclista, è svanito nel traffico, ma l’automobilista non è riuscito a far perdere le proprie tracce. I poliziotti lo hanno quindi seguito fino alla S.S. 195 dove, in direzione Capoterra, dove lo hanno bloccato e perquisito. All’interno del veicolo, la sorpresa con i due panetti di droga.

Il 35enne, incensurato, è stato subito tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e portato in carcere a Uta. Secondo gli investigatori, dalla cocaina sequestrata si sarebbero potute ottenere oltre 21.000 dosi pronte a invadere il mercato illecito, per un valore superiore ai 120mila euro.

Le indagini proseguono serrate per risalire alla filiera dello stupefacente e identificare l’uomo in in scooter, sfuggito per ora agli investigatori.

