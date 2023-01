Condannato a tre anni di carcere il 25enne responsabile dell'aggressione in via Seruci, a Cagliari, del giugno scorso. Erik Roberto Masala, inizialmente accusato di tentato omicidio, è stato condannato per lesioni gravi dopo che il reato è stato derubricato.

Masala aveva aggredito con una roncola Maurizio Castangia, 26 anni, colpendolo a un braccio. Il ferito, ricoverato d'urgenza al Brotzu, era stato sottoposto a un delicato intervento e i medici erano riusciti a salvargli l'arto.

Erik Roberto Masala aveva fatto perdere le proprie tracce ed era stato catturato dalla Polizia dopo due giorni di ricerche.

Il giovane era stato rintracciato in un'abitazione proprio nella stessa via del quartiere di Is Mirrionis dagli investigatori della Squadra Mobile.

Masala aveva minacciato di far saltare in aria la casa con una bombola del gas e aveva liberato due grossi cani. Dopo aver consultato il suo legale, Riccardo Floris, il giovane si area consegnato agli agenti ed era stato arrestato.

