È finito di nuovo nei guai il 38enne di Villacidro che negli ultimi tempi si è reso protagonista di una serie di atti illeciti. Questa volta è stato denunciato dai carabinieri di Cagliari San Bartolomeo per ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento.

Un imprenditore e un medico cagliaritani hanno presentato denuncia per aver subito un furto in spiaggia al Poetto nel mese di agosto. Da quando si sono accorti della sparizione delle carte di credito al momento in cui sono riusciti a bloccarle, i malviventi sono riusciti a effettuare delle operazioni.

Come ricostruito dai militari, il 38enne insieme a un 28enne di Giba e a un’altra persona in corso di identificazione sono stati ripresi dalle videocamere di sorveglianza di un tabacchino mentre acquistavano sigarette e tagliandi “Gratta e vinci” da un distributore automatico pagando con le carte di credito rubate.

I due individuati sono persone note ai carabinieri e non è stato difficile dare loro un nome.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata