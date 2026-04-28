Ormai non è più un caso isolato: la storica Tabaccheria “Puddu Annarella” di Cagliari si conferma ancora una volta come uno dei punti più fortunati del territorio.

Nella giornata di oggi, infatti, è stata registrata una nuova importante vincita che ha fatto parlare di sé in tutta Italia. Con una schedina da appena 3 euro, una di quelle preparate direttamente dai titolari per i clienti, un fortunato giocatore ha centrato un “4 + Superstar”, portando a casa il premio più alto di giornata a livello nazionale: ben 50.000 euro.

A commentare l’ennesimo colpo di fortuna è Marco Piseddu, proprietario insieme al fratello Luca: «Siamo davvero felici per questa vincita – racconta – soprattutto perché nasce da una delle schedine che prepariamo noi per i clienti. È sempre una soddisfazione enorme vedere che il nostro lavoro porta fortuna».

Una vincita significativa, resa ancora più sorprendente dal costo minimo della giocata. Un episodio che consolida ulteriormente la fama del locale, ormai conosciuto da tutti come un vero e proprio “tabacchino della fortuna”.

E non è tutto. Nella stessa ricevitoria si registra anche un’altra vincita recente: 5.000 euro al Lotto, grazie a un terno fortunato che ha premiato un altro cliente.

«Negli ultimi tempi stiamo vivendo un periodo davvero fortunato – aggiunge Piseddu – e questo ci rende orgogliosi. Cerchiamo sempre di proporre giocate studiate e, a quanto pare, stanno dando ottimi risultati».

Negli anni, la Tabaccheria “Puddu Annarella” ha collezionato una lunga serie di successi che hanno reso felici tanti giocatori. Solo per citare alcuni esempi, in passato erano stati vinti quasi 50.000 euro con una schedina da 8 euro al Totocalcio formula 11, unica vincita in tutta Italia per quella giocata. Sei ragazzi si erano aggiudicati il premio, dividendo una somma di oltre 46.000 euro.

Tra le vincite più importanti spicca senza dubbio quella del celebre “Turista per Sempre”, con un bottino complessivo di circa 1 milione e 740.000 euro, centrato da una signora di mezza età. Un colpo che ha segnato la storia della ricevitoria. «Quella è stata una vincita che non dimenticheremo mai – conclude Marco – ha dato grande visibilità alla nostra tabaccheria e ci ha confermato come un punto di riferimento per tanti appassionati».

Ma la fortuna non si è fermata lì: negli ultimi tempi si contano anche vincite da 10.000 euro con il “20X”, altri 10.000 euro con il “Miliardario”, 1.000 euro con il “Numerissimi” e ben 40.000 euro grazie a un “Gratta e Vinci 50X”.

Una sequenza impressionante che conferma come la Tabaccheria “Puddu Annarella” continui ad essere un punto di riferimento per chi tenta la fortuna. E, a giudicare dagli ultimi risultati, sembra proprio che la dea bendata abbia deciso di fare tappa fissa proprio qui.

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