Una discussione è finita nel sangue stasera in piazza del Carmine, a Cagliari: un giovane del Gambia ha riportato una ferita al volto per aver ricevuto una coltellata. La vittima è stata accompagnata in ospedale: le sue condizioni non sono preoccupanti. L'aggressore è ora ricercato dalla Polizia.

I due hanno iniziato una violenta discussione in via Sassari. Poi è spuntato un coltellino e in piazza del Carmine il giovane originario del Gambia è stato colpito al viso. Gli agenti della Squadra volante e del Reparto di prevenzione e crimine sono intervenuti subito. Il ferito è stato poi soccorso e accompagnato al Brotzu dal personale del 118. La Polizia è ora sulle tracce del responsabile del ferimento.

