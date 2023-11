Sono le otto di mattina, è l’ora di punta. Loro sono in sette, ma tanto basta per congelare il traffico. Sfruttano il primo semaforo rosso, poi si schierano davanti alle auto in coda: non passa più nessuno.

È la clamorosa protesta di Ultima Generazione, gli attivisti green che chiedono un fondo di riparazione per le catastrofi climatiche, che paralizza via Roma, a Cagliari. Come successo in altre città italiane, anche il capoluogo dell’isola “sperimenta” il blocco dei giovani manifestanti.

La coda di auto cresce minuto dopo minuto, al pari dell’insofferenza dei tanti autisti che devono andare a lavorare. Qualcuno prova a ragionare, altri provano le maniere forti: «Io vi metto sotto». Loro non cedono, mandando nel caos l’arteria più trafficata del centro città.

Alla fine intervengono le forze dell’ordine, che li rimuovono di peso. Gli attivisti fanno resistenza, ma vengono trascinati fuori dalla carreggiata (QUI I DETTAGLI SULL’INTERVENTO).

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata