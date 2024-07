Nella città delle transenne, Cagliari, capita in troppe strade che un’impresa scavi e “dimentichi” il cantiere aperto. L’esempio nella foto nel primo tratto di via Santa Gilla. Per la sistemazione di sottoservizi una squadra di operai ha lavorato per una settimana per poi sparire nel nulla lasciando transenne e degrado. E anche pericoli.

Il marciapiede è bloccato. Le persone sono costrette a camminare in mezzo alla strada, con tutti i pericoli del caso, peggio se con un passeggino. Non c’è traccia di cartelli. Di che intervento si tratta? Perché il Comune non applica quanto previsto dai capitolati d’appalto, costringendo le imprese a completare le opere, applicando le sanzioni. Venti giorni di abbandono, nel silenzio del “Palazzo”.

(Unioneonline)

