Il provvedimento era atteso: il furgone-paninoteca di viale Cimitero, a Cagliari, resterà chiuso per trenta giorni a seguito del controllo della Polizia Locale con la contestazione di occupazione abusiva di suolo pubblico con un gazebo. I gestori dell’attività dunque hanno piazzato un cartello per avvisare i clienti dell’inconveniente e dando appuntamento al 29 maggio per la riapertura.

Il blitz davanti ai campi sportivi dell’Ossigeno è scattato un mese e mezzo fa e rientra tra i controlli, sempre più serrati, da parte della Municipale con le verifiche sulle concessioni per il suolo pubblico.

Secondo le accuse, il gazebo, i tavolini e le sedie piazzate davanti al furgone-paninoteca non avevano alcuna autorizzazione per occupare lo spiazzo. Così i gestori hanno dovuto rimuovere tutto: per loro una sanzione da 173 euro. E la comunicazione che ci sarebbe stata la chiusura forzata per trenta giorni, scattata da oggi.

